Piano controlli Corte conti, faro sull'ampliamento dell'ospedale Parini

La sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta quest'anno si concentrerà anche sui lavori di ampliamento dell'ospedale regionale. Tra i 20 punti del programma dell'attività del 2025 approvato nei giorni scorsi c'è infatti anche il "controllo sulla gestione in corso d'esercizio dell'intervento della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernente i lavori di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero regionale 'Umberto Parini' di Aosta".

Il committente è la Société infrastructures valdôtaines srl e il valore stimato al netto dell'Iva è di 139 milioni 665 mila 45,77 euro. Il 28 marzo scorso è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto dell'Unione europea per i lavori di realizzazione del quarto lotto della Fase 3: si tratta della realizzazione di un ospedale per acuti (corpo K) e dell'Hospital street (corpo L), ma anche dell'estensione del parcheggio sotterraneo Parini (corpo P). Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in quattro anni, con la scadenza per il ricevimento delle offerte fissata al primo luglio prossimo.

Tra gli altri punti del programma della sezione di controllo figurano anche il completamento della nuova aerostazione, del parcheggio auto, autobus e della viabilità dell’aeroporto ‘Corrado Gex’ in Saint-Christophe - già annunciato nel 2024 -, il progetto ‘Arvier agile. La cultura del cambiamento’ finanziato nell’ambito del Pnrr, la “legittimità e sulla regolarità della gestione della società Pila spa per il periodo 2020-2024”.

Previsto anche il controllo sulla gestione Regione, del servizio sanitario, dei contributi erogati ai gruppi consiliari, dei cofinanziamenti regionali relativi agli interventi sostenuti con fondi europei, ma anche dei rapporti finanziari tra la Regione e la Gestione Speciale presso Finaosta spa e “i riflessi sul bilancio regionale”, oltre alla conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali.





