L'export della Valle d'Aosta rimbalza, +11% nel 2024

Dopo il crollo del 21,1% registrato nel 2023, l'anno scorso le esportazioni della Valle d'Aosta sono aumentate del'11,1%. Rispetto ai 12 mesi precedenti, nel 2024 il valore dell'export per la regione alpina - emerge dai dati Istat più recenti - è stato di 829 milioni di euro, contro i 747 del 2023. In termini percentuali, è il secondo aumento più rilevante tra le regioni italiane, dopo la Toscana (+13,6%). A livello medio nazionale la variazione è stata del -0,4%.

Per la Valle d'Aosta l'ambito più rilevante resta quello della siderurgia ('metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti'), pari allo 0,8% sul totale nazionale, e in crescita del 4,2%.

Spiccano anche - con una quota sul totale italiano del settore passata dallo 0,2% allo 0,4% - i 'prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento', con una crescita del 134,6%. Positivo anche l'andamento del settore legno ('legno e prodotti in legno e sughero esclusi i mobili; articoli in paglia e materiali da intreccio'), con un aumento nell'anno del 14,8% e una quota sul totale del settore nazionale dello 0,3%.

Considerando l'andamento delle esportazioni, per la Valle d'Aosta negli anni precedenti si rilevano 957 milioni nel 2022, 718 nel 2021, 560 nel 2020.



