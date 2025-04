Casinò di Saint-Vincent, incassi e ingressi in crescita a marzo

Al Casinò de la Vallée di Saint-Vincent Il mese di marzo si chiude con un incasso di 6 milioni e 419.195 euro, con uno scostamento positivo di 129.079 euro sullo stesso mese del 2024. Lo ha comunicato la casa da gioco valdostana, precisando che le slot machine incassano tre milioni e 661.304 euro con un incremento degli introiti di 395.216 euro, mentre i giochi da tavolo incassano due milioni e 757.891 (meno 266.136 euro). Gli ingressi al casinò sono stati 28.428, 542 in più di marzo 2024.

"I primi 3 mesi dell'anno - si legge in una nota - consolidano il trend positivo di costante miglioramento dell'ultimo periodo.

Il progressivo introiti lordi è pari a 21 milioni e 346.215 euro, tre milioni e 457.427 euro in più rispetto al 2024, ripartiti in nove milioni e 998.251 euro ai tavoli da gioco e undici milioni e 347.965 euro alle slot machine. Gli ingressi al 31 marzo 2025 sono 87.681 in linea rispetto allo stesso periodo del 2024 (più 106 ingressi)".



