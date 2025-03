Precipita ai piedi del Cervino, morto scialpinista

Uno scialpinista è morto dopo essere precipitato in territorio svizzero, ai piedi del Cervino. La vittima è un cittadino belga di 38 anni.

Ieri mattina - comunica oggi la polizia del Canton Vallese - l'uomo, insieme ad altri due scialpinisti, era partito dal rifugio Schönbiel (2.698 metri di quota) con l'obiettivo di scendere a valle fino a Zermatt. L'incidente è avvenuto alle 8.30, poco più in basso, a 2.670 metri: qui il trentottenne, per cause da accertare, è scivolato nel vuoto. I soccorritori della Organisation cantonale valaisanne des secours, giunti sul posto con l'elicottero di Air Zermatt, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La magistratura elvetica come da prassi, ha aperto un fascicolo sull'accaduto.



