Libera Vda, nuovi referenti Fabrizio Bal e Veronica Ruberti

Fabrizio Bal, insegnante di Gignod, di 26 anni, e Veronica Ruberti, studentessa universitaria di Chatillon, di 23 anni, sono i nuovi referenti di Libera Valle d'Aosta. Le elezioni sono avvenute sabato scorso alla presenza della Presidente nazionale Francesca Rispoli. De direttivo fanno parte anche Nadège Griseri (segretaria), Chiara Paglino (tesoriera), Martine Clerin, Donatella Corti, Eleonora Finessi e Teresa Nelva Stellio.

All'assemblea - si legge in una nota - "è stato presentato un Patto d'impegno sottoscritto da tutto il nuovo direttivo con le attività e i progetti da intraprendere nel prossimo triennio: ci si concentrerà, in particolare, sui beni confiscati alle mafie (ad oggi una trentina in Valle d'Aosta) e sulle attività di informazione e formazione, sia nelle scuole, sia rivolte alla popolazione".



