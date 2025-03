Istat, persi 300 residenti in un anno in Valle d'Aosta

Nell'arco di un anno, la Valle d'Aosta ha perso circa 300 residenti: al primo gennaio 2025 sono 122 mila 700, rispetto ai 123 mila di un anno prima. I dati (con arrotondamenti alle centinaia) emergono dal report sugli indicatori demografici 2024 diffuso dall'Istat. Calano gli italiani - da 114 mila 400 a 113 mila 700 - mentre aumentano gli stranieri, da 8 mila 700 a 9 mila. Sale contemporaneamente l'età media: da 47,3 a 47,7 anni, con l'11,4% della popolazione nella fascia d'età 0-14 anni (era l'11,8% il primo gennaio 2024), il 62,8% in quella 15-64 (62,9%) e il 25,8% over 65 (25,3%).

Cala parallelamente la speranza di vita: per gli uomini è di 81,1 anni (-0,3 in un anno), per le donne di 84,6 (-0,5).

Nel 2024 le nascite sono state circa 600, il 10,7 % in meno dell'anno precedente.

A fronte di un tasso di natalità di 5,2 e un tasso di mortalità di 11,6, il tasso di crescita naturale è di -6,4.





