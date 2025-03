Istat, in Valle d'Aosta il più alto calo di figli per donna

La regione Valle d'Aosta registra in Italia la flessione maggiore della fecondità, che passa da 1,17 figli per donna del 2023 a 1,05 del 2024: il calo è del 10,7%.

Nel 2022 il valore si attestava a 1,27. Il dato emerge dal report sugli indicatori demografici 2024 diffuso dall'Istat.

A livello nazionale, con 1,18 figli per donna viene superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526mila bambini contro i 370mila dell'anno scorso. Riguardo a questo valore, con 1,05 la Valle d'Aosta nel 2024 si attesta terzultima tra le regioni: più in basso solo il Molise (1,04) e la Sardegna (0,91). Guida la graduatoria il Trentino-Alto Adige (1,39), seguito da Sicilia (1,27) e Campania (1,26).

L'età media del parto in Valle d'Aosta è 32,5 anni, la quartultima più bassa tra le regioni. La media nazionale è di 32,6. I dati più alti in Lazio (33,3), Basilicata (33,2) e Sardegna (33,2), i più bassi in Sicilia (31,7), Trentino-Alto Adige (32,3) e Campania (32,3).

A livello di trasferimenti di residenza tra comuni italiani, la Valle d'Aosta, come altre le regioni del Nord, si conferma tra le più attrattive, con una crescita del +1,9 per mille.





