Centro autonomista, "preservare centralità Consiglio Valle"

"C'è una chiara preoccupazione rispetto a eventuali percorsi o iniziative politiche inerenti alla revisione dello Statuto Speciale, che non vedano il pieno coinvolgimento del Consiglio Valle: in un sistema parlamentare come quello valdostano, è infatti fondamentale preservare la centralità del Consiglio, luogo della rappresentanza democratica e sede naturale del confronto sul futuro della nostra Autonomia". Lo sostiene il neonato Centro autonomista che nei giorni scorsi ha organizzato un evento dal titolo "L'Autonomia Speciale valdostana fra regionalismo differenziato e recente giurisprudenza costituzionale: opportunità e rischi".

La serata - si legge in una nota del Centro autonomista - "ha sottolineato inoltre l'importanza di rilanciare l'attuazione dello Statuto, sfruttando gli strumenti già presenti, come l'articolo 48bis, che consente l'armonizzazione della legislazione nazionale con l'ordinamento valdostano, valorizzando le 'particolari condizioni di autonomia' della Regione". Infine "non meno importante, tra le proposte emerse, quella di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell'Autonomia Speciale tra le nuove generazioni, attraverso l'inserimento di momenti di approfondimento e studio nei percorsi scolastici: perché l'Autonomia non è solo un istituto giuridico, ma un valore identitario da trasmettere, comprendere e vivere come patrimonio di tutti i valdostani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA