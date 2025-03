Banco alimentare, il Donacibo torna in 30 scuole valdostane

Coinvolge una trentina di istituti valdostani quest'anno il 'Donacibo', il consueto appuntamento - in corso in questi giorni - con la raccolta di generi alimentari nelle scuole destinati alle persone più bisognose.

L'iniziativa, giunta alla ventesima edizione, prevede la partecipazione degli studenti e del corpo docente nella raccolta di cibo a lunga conservazione (come pasta, riso, olio, prodotti in scatola, alimenti per l'infanzia), che viene imballato in scatoloni e inviato al magazzino del Banco Alimentare, a Saint-Christophe.

Attraverso l'intervento dei volontari del Banco nelle classi, al gesto concreto si affianca una riflessione sull'importanza della condivisione.

Per i più piccoli (scuola dell'infanzia e primaria) da quest'anno viene proposto un gioco in stile Memory per visualizzare il significato del dono. Le carte, illustrate dalla valdostana Marta Perron, sono state realizzate con il sostegno dei Lions Club di Aosta e vengono regalate a tutti gli alunni coinvolti nell'attività.

Agli studenti della scuola secondaria, i volontari propongono con gli insegnanti una riflessione sulla lotta allo spreco, sull'importanza del recupero e sulle opportunità offerte dall'economia circolare.

Il Donacibo è un progetto della Federazione dei banchi di solidarietà patrocinato dal Banco Alimentare per la Valle d'Aosta.



