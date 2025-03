Maneggio di Aosta, pubblicato l'avviso per il partenariato

C'è tempo fino alle 17 del prossimo 12 maggio per presentare proposte progettuali di partenariato pubblico privato per la realizzazione e la gestione di un nuovo maneggio in località Tzambarlet, ad Aosta. L'avviso per individuare operatori economici interessati è stato pubblicato nella sezione 'Consultazioni preliminari di mercato' del portale telematico Place Vda.

Il valore complessivo stimato del partenariato ammonta a 4,27 milioni di euro, a cui andranno sommati i costi per le spese tecniche e per la realizzazione del partenariato. Il contributo pubblico è fissato nella misura massima del 49% dell'investimento, e comunque nell'importo massimo di 2,09 milioni di euro.

L'avviso, fa sapere il Comune di Aosta, ha lo scopo di "attivare un confronto concorrenziale tra più soggetti al fine di individuare, a seguito di valutazione, la proposta progettuale maggiormente rispondente all'interesse pubblico" dell'amministrazione comunale, "il cui proponente sarà denominato promotore".



