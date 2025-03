Locatelli, 'turismo accessibile investimento per la Valle d'Aosta'

"Il turismo accessibile è un investimento per il futuro economico di tutta la Valle d'Aosta.

I fondi stanziati dal ministero per il turismo accessibile per i prossimi due anni vogliono essere uno stimolo per i territori affinché quando si fa un evento sportivo o ricreativo sia un evento per tutti. Noi ci auguriamo che queste risorse siano uno stimolo per fare sempre meglio e che ci sia anche una replicabilità delle buone pratiche. In questo la Valle d'Aosta potrebbe essere un esempio virtuoso per altre regioni". Così la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, a Gressoney-Saint-Jean per partecipare alla presentazione del progetto ' Lo sci per tutte le abilità,' per lo sviluppo di un turismo sostenibile. Prevista anche una dimostrazione dell'utilizzo degli ausili specializzati che permettono alle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive di praticare lo sci e gli altri sport della montagna in sicurezza e autonomia.

Il progetto ha reso possibili interventi per migliorare l'accessibilità dei comprensori sciistici, la formazione di maestri di sci, guide alpine, pisteurs secouristes, nonché percorsi di tirocinio inclusivi che hanno favorito esperienze lavorative per persone con disabilità sia nelle strutture ricettive e turistiche che in altri contesti professionali.

Capofila dell'iniziativa è l'assessorato al Turismo, sport e commercio, con la collaborazione dell'assessorato alla Sanità e dell'assessorato allo Sviluppo economico.



