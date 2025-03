Grosjacques, 'risultati straordinari con Lo sci per tutte abilità'

Con il progetto 'Abilmente - Lo sci per tutte le abilità' "sono stati raggiunti dei risultati straordinari grazie alla collaborazione di tutta l'amministrazione regionale, di guide alpine, associazioni di persone con disabilità, i maestri di sci e l'Adava. I risultati oggi vengono presentati alla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli: siamo qui a Gressoney per fare vedere il Foyer, che è stato costruito con i fondi di questo progetto, ai quali si sono aggiunti fondi dell'amministrazione comunale, e che davvero forse è uno dei più bei risultati in questo settore". Così l'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, commentando alla Tgr Rai Valle d'Aosta i risultati raggiunti dal progetto 'Lo sci per tutte le abilità', presentato oggi a Gressoney-Saint-Jean alla presenza della ministra Locatelli.

"Ringraziamo quindi tutti, ringraziamo - ha aggiunto Grosjacques - anche l'Adava perché questo progetto ha anche un risvolto da un punto di vista sociale: i tirocini che sono stati avviati grazie a questo progetto - e che sono stati decisamente superiori rispetto a quelli che erano in preventivo - hanno poi anche dato la possibilità ad alcune persone con disabilità di trovare delle sistemazioni a tempo indeterminato nelle nostre strutture turistico-ricettive. Quindi una Valle d'Aosta sempre più inclusiva e accessibile che mette a disposizione le sue bellezze, perché tutti ne possano godere".



