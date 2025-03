Emesso il primo Daspo 'fuori contesto' in Valle d'Aosta

Il questore di Aosta Gian Maria Sertorio ha disposto il primo Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) 'fuori contesto'. La misura è stata emessa a carico di un giovane valdostano appartenente alla tifoseria organizzata del calcio di seconda categoria, arrestato, a conclusione di un'attività di polizia giudiziaria, per possesso di sostanze stupefacenti.

Il Daspo 'fuori contesto' è una misura di prevenzione atipica introdotta dal decreto sicurezza bis, che va ad ampliare l'ambito delle prerogative dell'autorità di pubblica sicurezza.

Con l'applicazione del Daspo 'fuori contesto' viene impedito l'accesso alle persone che si sono resi responsabili di determinati reati - realizzati al di fuori del contesto sportivo - allo scopo di impedire che gli stessi possano riprodurre condotte illecite o violente anche all'interno degli stadi, con possibili ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Nell'ultimo anno, il questore Sertorio ha emesso sette misure preventive Daspo a carico di persone per condotte violente all'interno di impianti sportivi.

In particolare, un incontro di calcio del campionato giovanile 2024/2025 disputato ad Aosta si è concluso con la denuncia per reati specifici e l'emissione di misure Daspo nei confronti di tre genitori di piccoli giocatori. Gli adulti, dopo alcune provocazioni verbali, sono arrivati allo scontro fisico, costringendo il direttore di gara a sospendere la partita per consentire che venisse riportata la calma tra gli spettatori.





