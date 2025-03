Carlo Cottarelli all'École Hôtelière di Châtillon

L'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste lunedì 1/o aprile accoglierà l'economista Carlo Cottarelli per una lectio magistralis sulla situazione politico-economica italiana. L'incontro si terrà a partire dalle 9 nell'aula magna della sede di via Italo Mus e sarà riservato agli studenti. Un confronto diretto pensato per stimolare riflessioni critiche, approfondimenti e domande su temi spesso al centro del dibattito pubblico.

Già direttore del dipartimento affari fiscali del Fondo monetario internazionale e commissario straordinario alla revisione della spesa pubblica, Cottarelli è oggi direttore del programma di Politiche europee e scenari economici (Peses) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, un progetto che ha l'obiettivo di interpretare l'evoluzione della nostra società e delle sue dinamiche economiche attraverso un approccio scientifico, multidisciplinare e divulgativo. Il Programma Peses si articola su più livelli: dalle attività di ricerca e analisi sui principali scenari europei e globali, alla promozione della cultura economica tra i giovani, fino alla costruzione di un dialogo tra accademia, istituzioni e cittadini.

"Come Fondazione Turistica siamo orgogliosi che il professor Cottarelli ci abbia selezionati per partecipare al progetto Peses", ha sottolineato il docente Joseph Vincent Vallet.

Per la presidente della Fondazione Turistica, Jeannette Bondaz, "accogliere un relatore del calibro di Cottarelli significa offrire ai nostri studenti un'esperienza di grande valore".



