A Bassano la cerimonia di consegna del 'cappello dell'alpino'

Bassano del Grappa (Vicenza) ha ospitato oggi la cerimonia di benedizione e consegna del Cappello alpino ai 103 volontari in ferma iniziale del corso "Pasubio III". L'evento si è svolto in Piazza Garibaldi alla presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, del Capo di stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Carmine Masiello, del generale di divisione Michele Risi, comandante delle truppe alpine e del presidente dell'Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero. Alla cerimonia hanno assistito anche i parenti dei 103 militari.

I neo alpini appartenenti al corso "Pasubio III" hanno così concluso un periodo di 12 settimane di formazione in quota presso il Centro addestramento di Aosta, durante il quale hanno frequentato il Modulo integrativo truppe alpine, un impegnativo percorso addestrativo fisico e tecnico, comprendente i corsi basici di sci e mountain warfare, dove sono state apprese le tecniche per vivere, muovere, combattere e soccorrere in ambiente montano. Successivamente, a Bassano del Grappa, città degli Alpini, si è tenuta una settimana di immersione storico - addestrativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione nazionale alpini, che ha consacrato l'ingresso ufficiale nelle truppe alpine.



