Trasporti pubblici, giunta 'sì alla modifica per migliorare il sistema'

La giunta regionale ha approvato la proposta di legge regionale che introduce modifiche normative in materia di trasporti. Nella proposta di legge sono state inserite modifiche alle norme regionali di settore finalizzate a "migliorare il sistema di trasporto pubblico regionale, agevolando i viaggiatori e promuovendo una mobilità più sostenibile", comunica l'assessorato ai Trasporti.

In primo luogo, si prevede di potenziare il sistema di bigliettazione, con la possibilità di introdurre "nuove tipologie di titoli di viaggio", offrendo "maggiore flessibilità e praticità per i viaggiatori". Inoltre, la legge prevede la possibilità di istituire "iniziative strategiche per ridurre l'uso delle automobili nelle aree particolarmente congestionate dal traffico". La proposta pone anche particolare attenzione sui "collegamenti transfrontalieri, con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti tra Stati confinanti e favorire una mobilità sempre più integrata".

Previsto "l'ampliamento dell'inclusività nei servizi di trasporto a chiamata dedicati alle persone con disabilità", estendendo l'accesso anche agli studenti universitari con disabilità che non risiedono nella regione. Infine, sono stati "apportati miglioramenti" alla legge regionale 16/2019, "semplificando l'erogazione dei contributi per la mobilità sostenibile e consolidando il sostegno a modalità di trasporto ecologiche".

"Queste modifiche - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - rappresentano un passo significativo verso una mobilità più moderna e sostenibile, tesa a migliorare concretamente la rete dei servizi, la vita quotidiana dei cittadini e ad implementare l'utilizzo dei mezzi pubblici, favorendo una maggiore accessibilità e inclusività".



