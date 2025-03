Metalmeccanici, sindacati 'non sarà l'ultimo sciopero'

""Dobbiamo lavorare insieme per il contatto nazionale, che non è di Federmeccanica o dei sindacati, mai dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno lavorano per produrre ricchezza per il paese. Ma senza contratto, senza aumenti i lavoratori e le lavatrici diventano sempre più poveri.

Il contratto nazionale non è solo denaro in più, ma anche diritti come le 35 ore settimanali, e poi la salute e la sicurezza. E non dobbiamo dimenticare la lotta al precariato nel lavoro, nella vita". Così Fabrizio Graziola, segretario generale Fiom Cgil Valle d'Aosta, in occasione della manifestazione di oggi dei sindacati dei metalmeccanici.

Hans Pistolesi (Fim Cisl), ha sottolineato: "Non è mai stato facile il rinnovo del contratto nazionale, ma questa volta sembra ancora più difficile. Le trattative si sono fermate quattro mesi fa e il contratto è scaduto da giugno scorso.

Adeguare i contratti significa anche aiutare l'economia. E questo purtroppo non sarà l'ultimo sciopero".

Per Alessandro D'Amico (Uilm Uil) "siamo qui a rivendicare un contratto nazionale votato dal 98 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici: non capiamo questa volontà di Federmeccanica di non ascoltare la nostra voce. Essere qui in piazza è importante e dobbiamo riportare i giovani ".

"Chiediamo - ha detto Zeno Pucci (Savt industrie) - di rivederci al tavolo e fare ripartire le trattative anche perché in questo momento di incertezza da parte di tutti è fondamentale firmare il contratto ".

Graziola ha inoltre espresso solidarietà ai 23 dipendenti della Gps standard di Arnad in cassa integrazione dopo l'incendio che nei giorni scorsi ha gravemente danneggiato lo stabilimento. "Siamo preoccupati per il futuro di questi lavoratori e lavoratrici - ha detto dal palco - e credo che si debba trovare una soluzione tutti insieme, con l'azienda, la politica e Confindustria. Perché è dal tema della salute e sicurezza che dobbiamo ripartire".



