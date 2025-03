'Il ciclo non è una scelta!', i tampon box alle superiori

Garantire la presenza capillare di distributori di assorbenti in tutte le scuole superiori valdostane e, compatibilmente con le risorse disponibili, anche nelle scuole medie. E' questo l'obiettivo del progetto pilota Tampon box, a cui l'amministrazione regionale darà ufficialmente il via lunedì 31 marzo presso l'Istituto tecnico e professionale Corrado Gex di Aosta.

Caratterizzata dallo slogan 'Il ciclo non è una scelta!, l'iniziativa era stata proposta per la prima volta nell'anno scolastico 2022/2023 dalla Consulta degli studenti. Già in passato, alcuni studenti delle scuole superiori si erano organizzati autonomamente per rispondere alle esigenze delle compagne, mettendo a disposizione assorbenti gratuiti in spazi neutri all'interno degli istituti scolastici.

Nel dicembre scorso sono stati consegnati i Tampon Box, insieme alle relative ricariche, e in tempi brevi sono stati installati nei bagni femminili di tutte le dieci scuole superiori della regione. L'installazione dei Tampon Box - in base alle intenzioni dei promotori - ha un significato preciso: le mestruazioni sono un evento naturale, eppure in molti contesti restano ancora un tabù. Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione e percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità, con il supporto di personale esperto, come ostetriche e psicologi.

Grazie ai distributori, le studentesse potranno trovare assorbenti gratuiti a scuola in caso di necessità, evitando il disagio di doverli chiedere alle compagne o ad altre figure adulte. "Il progetto Tampon Box rappresenta un'iniziativa concreta per il benessere delle nostre studentesse e per la promozione di una scuola sempre più inclusiva", dichiara l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz.





