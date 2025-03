Corteo metalmeccanici ad Aosta, un centinaio sotto Confindustria

Un centinaio di lavoratori metalmeccanici è partito in corteo da Place des Franchises, nel centro di Aosta, per arrivare sotto la sede di Confindustria Vda a chiedere il rinnovo del contratto nazionale ormai scaduto da mesi. Con striscioni ("Determinati nella difesa del nostro contratto nazionale"), bandiere dei sindacati e qualche fumogeno, il corteo si è fermato in viale Conseil des Commis, di fronte agli uffici dell'associazione degli industriali, tra le grida "Contratto a chi lavora!" e "Vogliamo il contratto nazionale!". Quello di oggi è il terzo sciopero dall'inizio dell'anno.



