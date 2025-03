Carrel, 'proposto al Friuli Venezia Giulia le opportunità del Cervim'

"L'incontro ci ha permesso di presentare il Cervim e l'opportunità che un'adesione da parte del Friuli Venezia Giulia può portare all'intero sistema della viticoltura eroica. Con l'obiettivo di collaborare per sviluppare progettualità e ricerca che possano dare risposte alle esigenze dei viticoltori, che devono affrontare l'evoluzione del cambiamento climatico e le sfide di un lavoro in zone disagiate". Così, in una nota, l'assessore regionale della Valle d'Aosta all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, che a Udine ha incontrato l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier.

"Un confronto importante" per Carrel, "durante il quale abbiamo potuto analizzare e affrontare le varie problematiche che toccano da vicino le nostre realtà agricole di montagna e, nello specifico, dell'intero arco alpino italiano. Uno scambio proficuo che ci ha permesso di approfondire le affinità fra le nostre due regioni, geograficamente agli estremi dell'arco settentrionale, ma con punti in comune che riguardano le prospettive future per le nostre comunità agricole".

All'incontro ha partecipato anche il presidente del Cervim, Nicola Abbrescia, per illustrare l'esperienza della Valle d'Aosta nell'ambito della viticoltura eroica.

Per l'assessore Carrel "è importante lavorare in sinergia per valorizzare i territori di montagna e mantenere queste produzioni eroiche ed estreme, che non solo mantengono il territorio, ma rappresentano un fiore all'occhiello della tradizione e del particolarismo delle nostre regioni alpine".





