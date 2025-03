Ampliamento Parini, pubblicato il bando da 139 milioni

E' stato pubblicato oggi l'avviso di gara d'appalto dell'Ue - seguirà quello sulla Gazzetta ufficiale - per i lavori di realizzazione del quarto lotto della Fase 3 del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini di viale Ginevra ad Aosta. Si tratta della realizzazione di un ospedale per acuti (corpo K) e dell'Hospital street (corpo L), ma anche dell'estensione del parcheggio sotterraneo Parini (corpo P). Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in quattro anni: "1.463 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna".

La pubblicazione, almeno a livello europeo, è avvenuta quindi in anticipo rispetto a quanto annunciato ieri in Consiglio Valle dall'assessore Carlo Marzi, che stimava come tempistica la prossima settimana.

Il committente è la Société infrastructures valdôtaines s.r.l. e il valore stimato al netto dell'Iva è di 139 milioni 665 mila 45,77 euro. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato al primo luglio prossimo, alle 11.

"L'appalto - si legge - ha per oggetto la realizzazione degli interventi di ampliamento dell'ospedale per acuti Umberto Parini di Aosta, finalizzato alla riunificazione in unica sede per tutta la Regione, dell'assistenza per acuti.

Trattasi dell'intervento principale di ampliamento del presidio, consistente nella nuova costruzione di un blocco sanitario di interventistica, emergenza e degenza (convenzionalmente denominato corpo K o 24h), di una autorimessa sotterranea (Parcheggio Sud corpo P), del nuovo corpo di ingresso denominato Hospital Street (corpo L da realizzarsi nell'area ospedaliera attuale), dei collegamenti a ponte e delle connessioni sotterranee in corrispondenza di viale Ginevra, nonché il completamento delle centrali tecnologiche (G) nell'area ospedaliera attuale. Tutte le opere da realizzare sono suddivise in quattro ambiti di intervento distinti: K-Polo 24h; L-Hospital Street; P-Parcheggio; G-Completamento e ampliamento polo tecnologico".



