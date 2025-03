Ampliamento Parini, Fdi Vda 'sconcerto per il bando'

"Apprendiamo con sconcerto dalle dichiarazioni dell'assessore Marzi che 'la prossima settimana sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea", in realtà già diffuso oggi, "e su quella italiana il bando di gara per la realizzazione dei lavori del nuovo ospedale Parini per le attività sulla totalità della fase 3 prevedendo per le fasi 4 e 5 solo la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica'". Così Fratelli d'Italia Valle d'Aosta in una nota.

"Si configura - prosegue il partito guidato a livello regionale da Alberto Zucchi - l'incredibile situazione di dare corso ad una gara per l'esecuzione parziale di lavori i cui costi di esecuzione e di progettazione sono lievitati a livelli sbalorditivi, oltre che impattanti sotto ogni punto di vista, per la sola fase di ampliamento senza far sapere con certezza ai cittadini se il progetto complessivo potrà essere mai completato in che tempi e a quali costi".

Inoltre "consideriamo a dir poco inopportuno fare partire questa gara europea in questa situazione di totale incertezza a sei mesi dal voto che potrebbe insediare un nuovo governo regionale che potrebbe essere vincolato da scelte irreversibili".

"Per questo motivo - prosegue - chiediamo che i documenti comprovanti un'analisi comparativa aggiornata (quella precedente ante Covid non lo è più oggettivamente) nonché l'evidenza dei costi di progettazione ed esecuzione per le fasi 4 e 5 scaturenti dagli studi di fattibilità tecnica economica annunciati dall'assessore Marzi vengano rese pubbliche prima di validare la gara per l'esecuzione della fase 3. Proseguire senza l'evidenza pubblica di tali dati costituirebbe una grave responsabilità politica di cui noi chiederemo conto".



