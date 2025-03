Viaggio della memoria, studenti valdostani visitano i lager

Dal 4 al 9 aprile si rinnova per gli studenti valdostani l'appuntamento con il Viaggio della Memoria nell'ambito delle iniziative di promozione degli ideali di libertà e democrazia e del valore della Memoria tra le giovani generazioni.

"Offriamo agli studenti valdostani un'opportunità unica di approfondimento e riflessione su un capitolo fondamentale della nostra storia. Visitare i luoghi della deportazione e dello sterminio nazista, come Mauthausen e Auschwitz, non è solo un'esperienza didattica, ma un percorso di crescita personale che aiuta i giovani a comprendere il valore della libertà, della democrazia e della giustizia" afferma l'assessore regionale al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz.

Circa 150 studenti delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado hanno partecipato, nei mesi scorsi, ad un concorso in memoria di Cesare Dujany. I vincitori, premiati con la partecipazione al Viaggio della Memoria 2025 a Mauthausen e Auschwitz, sono la classe quarta A dell'Ipra, di Châtillon, sette studenti del Liceo classico artistico e musicale, di Aosta, una studentessa del Liceo linguistico di Courmayeur e cinque studenti dell'Istituto professionale industria e artigianato "Don Bosco" di Châtillon.

Il programma dell'iniziativa prevede la visita ai campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz e di Birkenau e include anche visite a luoghi che permetteranno la contestualizzazione dei fatti, quali la città di Cracovia, il suo ghetto ebraico e il Museo Oscar Schindler. Il viaggio comprende anche una tappa a Vienna con la visita al Memoriale di Mauthausen e Gusen.



