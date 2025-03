Sci alpino, 750 giovani in gara per il Memorial Fosson

Dal 30 marzo circa 750 giovani sciatori provenienti da tutta Italia si sfideranno sulle piste di Pila per il Memorial Pietro Fosson. Organizzata dallo sci club Aosta, la manifestazione è riservata alle categorie 'Ragazzi' e 'Allievi'. Le prime gare si svolgeranno lunedì 31 marzo. Le piste coinvolte sono La Nouva, La Châtelaine, Leissé e la Renato Rosa. Al termine delle prime due giornate verrà stilata la classifica parziale del criterium italiano a squadre, che andrà a determinare le migliori 20 formazioni che mercoledì 2 aprile si contenderanno il titolo italiano nella big final. In parallelo, il confronto individuale per tutti gli altri atleti - una gara secca di gigante - che non varrà per le graduatorie di società.



