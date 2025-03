Progetto su sci e disabilità, Ministro Locatelli a Gressoney

Migliorare l'accessibilità dei comprensori sciistici, avviare la formazione di maestri di sci, guide alpine e pisteurs secouristes, attivare percorsi di tirocinio inclusivi per persone con disabilità sia nelle strutture ricettive e turistiche che in altri contesti professionali, realizzare un programma di formazione rivolto al personale degli alberghi per migliorare le competenze nell'accoglienza di ospiti con disabilità garantendo un'esperienza di soggiorno sempre più inclusiva, effettuare una mappatura delle strutture accessibili con l'obiettivo di costruire una rete di accoglienza sempre più orientata all'inclusività. E' quanto previsto nell'ambito del progetto 'Lo sci per tutte le abilità', realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà presentato nella mattinata di sabato 29 marzo a Gressoney-Saint-Jean alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Nell'occasione si potrà visitare il nuovo il Foyer e osservare da vicino l'utilizzo degli ausili specializzati che permettono alle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive di praticare lo sci e gli altri sport della montagna in piena sicurezza e autonomia. "L'incontro di Gressoney-Saint-Jean - si legge in una nota - rappresenta un momento significativo per ribadire l'impegno della Regione nel rendere il turismo montano, lo sport e la montagna accessibili a tutti". Il progetto, che ha coinvolto le cinque stazioni pilota di Pila, Courmayeur, Cervinia, Saint-Barthélemy e Gressoney-Saint-Jean, punta a diffondere buone pratiche in tutto il territorio regionale.





