Piano tutela delle acque, al via l'aggiornamento

E' stata avviata la fase di consultazione pubblica per l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque (Pta). La procedura si aprirà ufficialmente l'8 aprile con un evento di presentazione presso il Salone Regionale. "Sarà un momento cruciale per illustrare alla cittadinanza e ai portatori di interesse - evidenzia l'assessore regionale Davide Sapinet - il lavoro svolto in questi anni e le prospettive future per la gestione della risorsa idrica in Valle d'Aosta, incontro pubblico che segue i momenti di approfondimento e di ripresa del percorso svoltisi nella Commissione consiliare competente nel secondo semestre del 2024, momento nel quale saranno illustrati il processo di aggiornamento del Pta, il cronoprogramma delle prossime attività e il nuovo sito web dedicato, dove sarà possibile consultare tutti i documenti e le informazioni relative al Piano".

L'evento, aperto al pubblico e con una diretta online, si terrà a partire dalle 14.30 nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale. La fase di consultazione pubblica proseguirà con una serie di incontri dedicati ai portatori di interesse. "Vogliamo garantire - aggiunge Sapinet - un processo partecipativo e trasparente, che si svilupperà parallelamente a quello politico/amministrativo, e pertanto, dopo la fase di consultazione, ci prenderemo il tempo necessario per valutare attentamente tutti i contributi ricevuti. Se necessario, organizzeremo altri ulteriori incontri di restituzione, sia pubblici che all'interno della Commissione, per illustrare le integrazioni apportate al documento". L'obiettivo finale è arrivare all'approvazione del Piano da parte della Giunta Regionale entro maggio.



