'Il William Tell di Errol Flynn', il film mai realizzato

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con Skyway Monte Bianco e Film Commission Valle d'Aosta, organizza un evento speciale dedicato a uno dei tanti progetti cinematografici incompiuti della storia del cinema: The Story of William Tell (1953). Si tratta del film che Errol Flynn aveva voluto come base del suo rilancio in Europa, intrepretato dallo stesso attore che aveva scelto il leggendario direttore della fotografia Jack Cardiff come regista. Un film nato grazie alla costanza dell'attore, partito tra tante difficoltà e mai terminato.

L'evento, dal titolo Il William Tell di Errol Flynn - Dietro le quinte di un film mai visto, si terrà il 5 aprile alle 11, presso il Cinema Alpino, la sala cinematografica di Skyway Monte Bianco, la più alta d'Europa, situata a 2.173 metri di altitudine.

"Ogni ritrovamento filmico inedito aggiunge un tassello alla storia del cinema, è un momento di arricchimento che va condiviso perché la tecnologia attuale ci permette di recuperare materiali che si pensavano irrimediabilmente perduti" sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema.



