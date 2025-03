Cgil, "sul tema pensionistico c'è chi fa solo propaganda"

"Stigmatizziamo chi in queste ore sta generando confusione tra i dipendenti del Comparto Unico con evidenti mire propagandistiche riguardo agli emendamenti al DL 173 presentati dal Governo regionale sul tema pensionistico. Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva sulla previdenza sociale e con la legge di bilancio ha ripristinato i requisiti della legge Fornero per tutti. Far credere che si possa fare la lotta qui in Regione è velleitario o pretestuoso in quanto la competenza in materia pensionistica è esclusivamente statale".

Lo dichiara in una nota Igor De Belli, segretario della Chil Funzione Pubblica della Valle d'Aosta, che aggiunge: "La Cgil a Roma ha condannato e fatto uno sciopero generale a novembre con la Uil contro la legge di bilancio ed il governo, abbiamo aderito anche noi qui in Valle d'Aosta. La domanda sorge spontanea: dove erano a novembre coloro che oggi si avvedono del problema?". Il sindacato ha anche annunciato un'assemblea pubblica "per dipanare ogni dubbio" in programma martedì primo aprile alle 17 nel salone Cgil in via Binel 24, ad Aosta.



