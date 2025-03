Vda aperta contro Testolin, "pesante intervento su pensioni"

"Non c'è limite al peggio. Ora Testolin interviene pesantemente anche sulle pensioni delle/i dipendenti degli enti del comparto unico. Dopo aver depositato un disegno di legge il 4 dicembre scorso e non aver accolto nessuna delle richieste presentate dalle organizzazioni sindacali, il Presidente della Regione ha depositato, senza discussione e analisi, tre emendamenti riferiti al collocamento a riposo e al trattenimento in servizio che avranno pesanti ricadute sui dipendenti". E' quanto si legge in un comunicato di Valle d'Aosta aperta, che prosegue: "Emendamenti che portano alla perdita di possibilità di andare pensione con i 42 anni di servizio, salvo penalizzazioni e alla perdita di efficacia dei collocamenti a riposo eventualmente già disposti nei confronti di dipendenti che abbiano maturato o maturino il requisito dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione a decorrere dal primo gennaio 2025. Non è assolutamente accettabile un simile comportamento".



