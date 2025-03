La polizia penitenziaria ha sventato il suicidio di un detenuto nel carcere di Brissogne. E' avvenuto - come comunica il sindacato Ussp - nella serata tra il 24 e il 25 marzo. Un uomo di nazionalità nord africana, in un momento di sconforto, ha tentato di impiccarsi con un laccio rudimentale procurato con le lenzuola. Il personale di sorveglianza è immediatamente intervenuto e lo ha tratto in salvo. L'uomo è stato quindi affidato alle cure sanitarie.

"Ancora una volta - dichiara Luciano Giglio, rappresentante Ussp - il personale della Polizia Penitenziaria ha dimostrato grande senso del dovere e professionalità, intervenendo con tempestività per salvare una vita. È fondamentale riconoscere il lavoro straordinario che gli agenti svolgono ogni giorno, spesso in condizioni difficili e con carichi di lavoro sempre più gravosi".



