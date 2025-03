Sciopero dei metalmeccanici, aderisce anche il Savt

Il Savt industrie dopo la rottura del tavolo di trattativa, tra le organizzazioni sindacali nazionali e le associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal, ha valutato di aderire nuovamente alla mobilitazione che porterà in piazza i metalmeccanici venerdì 28 marzo. E' quanto si legge in una nota del sindacato valdostano.

"La controparte, dopo otto incontri, ha rigettato le proposte sindacali - prosegue - proponendo una contro piattaforma che non va nella direzione auspicata, né dal punto di vista economico né normativo. I metalmeccanici hanno la necessità di avere un nuovo contratto dopo la scadenza del 30 giugno 2024. Si ritiene irresponsabile l'atteggiamento di Federmeccanica Assistal che non ritiene di riconoscere un vero e proprio aumento salariale ma semplicemente il prossimo scostamento inflattivo. Su queste basi non è possibile riprendere il confronto e quindi c'è bisogno di un passo in avanti. Oggi il settore metalmeccanico, costellato da innumerevoli incognite e difficoltà, come nel caso dell'automotive ha bisogno di risposte, soprattutto salariali, per affrontare il nuovo caro vita, che in taluni casi affossa le famiglie".

In occasione dello sciopero il Savt parteciperà al corteo in centro ad Aosta, che partirà alle 10 da Place des Franchises e terminerà con gli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali intorno alle 11.



