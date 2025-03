Rai Vda, San Giovanni Paolo II al centro di Buongiorno Regione

Il ventennale dalla morte di San Giovanni Paolo II e il suo stretto rapporto con la Valle d'Aosta sono al centro della settimana tematica - in programma dal 31 marzo al 4 aprile - di Buongiorno Regione, la trasmissione del mattino della Tgr Vda in onda dalle 7.30 alle 8 su Raitre.

"Karol Wojtyła con le sue vacanze estive a Les Combes d'Introd tra l'89 e il 2004 è stato un Papa che ha lasciato un segno forte e vivo nella comunità valdostana di credenti e non - spiega Andrea Caglieris, caporedattore della Sede Rai -, vogliamo quindi ricordarlo grazie al nostro prezioso materiale d'archivio e ai protagonisti di quei giorni indimenticabili".

Nel corso della settimana si racconterà dell'amore del Santo Padre per le alte vette, e della famosa foto alle pendici del Monte Bianco, scattata nel 1997 dalla guida alpina Renzino Cosson. Con l'allora responsabile regionale del cerimoniale, Anna Fosson, verrà svelato il dietro le quinte della macchina organizzativa predisposta per l'accoglienza di Giovanni Paolo II. Altri dettagli inediti dei suoi soggiorni emergeranno dall'intervista con don Genesio Tarasco, responsabile della casa di Les Combes dal 1995 al 2002, depositario di tanti aneddoti.

"Avremo già un'anteprima della settimana tematica nel corso dell'edizione del telegiornale delle 14 di sabato 29 marzo - conclude Caglieris - con una diretta da Introd in concomitanza con l'apertura del calendario di iniziative 'Un saint amoureux de la Vallée d'Aoste'. Con le nostre telecamere testimonieremo una delle pagine più belle della storia della Valle".



