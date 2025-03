Nasce 'Centre Nous', primo centro antidiscriminazioni in Vda

Si chiama 'Centre nous' il primo centro antidiscriminazioni aperto in Valle d'Aosta. Presentato da Arcigay Queer Vda, con le cooperative sociali L'Esprit à l'Envers e La Sorgente, il progetto si è aggiudicato il bando dell'Ufficio nazionale Antidiscriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri volto all'apertura di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

"La nostra associazione - dichiara Giulio Gasperini, presidente di Arcigay Queer Vda e coordinatore del progetto - è estremamente orgogliosa di aver contribuito all'apertura, finalmente, di un Centro che possa monitorare il fenomeno delle violenze e delle discriminazioni contro la comunità queer in Valle d'Aosta e che possa riuscire a dare risposte concrete ed efficaci a chi vive momenti di fragilità e marginalità, spesso taciuti e subiti, vissuti nella più completa solitudine e disperazione. Centre nous ci consentirà di edificare una società valdostana più attenta alle varie unicità, al benessere di chiunque, e rispettosa di quel dettato Costituzionale che garantisce di avere pari dignità sociale e di realizzare il pieno sviluppo della propria persona, a prescindere da quale sia l'orientamento sessuale o l'identità di genere".

Centre nous è aperto cinque giorni a settimana, con uno sportello di accoglienza e ascolto dove un'operatrice sarà disponibile a raccogliere segnalazioni di discriminazioni e a valutare l'attivazione di tutti gli altri servizi offerti dal Centro, tra cui assistenza legale, psicologica, educativa, sanitaria e sociale. La sede è in via Croix Noire 38, ad Aosta.

"L'amministrazione comunale è orgogliosa di contribuire alla riuscita di questo importante progetto - commenta Clotilde Forcellati, assessora comunale alle Pari Opportunità - con la messa a disposizione dei locali. Non è un caso che diritti civili e diritti sociali stiano insieme in uno dei locali della co-progettazione, luoghi per promuovere la socialità dove si lavora per sostenere le fragilità delle persone e accompagnarle in momenti ricreativi quale antidoto alla solitudine. Si tratta di due binari incrociati che lavorano allo stesso obiettivo".

"L'avvio di questo servizio - aggiunge Loredana Petey, componente del cda del Celva - costituisce un passo fondamentale per una comunità che vuole e deve essere incentrata concretamente sul rispetto e la promozione dei diritti umani e civili attraverso la lotta ai pregiudizi e alle discriminazioni".



