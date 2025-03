Comunità energetiche rinnovabili, Aosta aderisce al progetto

Il Consiglio comunale di Aosta ha approvato all'unanimità la bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata delle competenze attribuite agli Enti locali per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili.

L'accordo disciplinerà i rapporti con l'Unité Mont-Emilius e altri quattro enti aderenti, e costituisce l'avvio dell'iter per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili.

L'iniziativa coinvolge 15 comuni, di cui i 10 compresi dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius oltre ai Comuni di Aosta, Aymavilles, Saint-Pierre, Sarre e Verrayes. Il territorio interessato è quello della Plaine d'Aoste con oltre 67.000 abitanti (più della metà della popolazione regionale), numerose attività artigianali e Pmi e grandi superfici commerciali.

Soggetto capofila è l'Unité Mont-Emilius che avrà il compito di avviare gli studi di prefattibilità sulle tre cabine primarie interessate e richiedere il contributo regionale. "La convenzione - si legge in una nota - rappresenta il passo propedeutico allo svolgimento degli studi di prefattibilità che avranno l'obiettivo di definire le potenzialità energetiche dei territori, identificare la forma giuridica, pervenire alla costituzione formale della Cer e avviare le attività di promozione per l'adesione di cittadini, imprese, enti religiosi e associativi".

Per l'assessore comunale all'ambiente, Loris Sartore, "le Cer rappresentano un passo importante verso la transizione energetica consentendo di incrementare l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di ridurre le emissioni in atmosfera causa dei cambiamenti climatici. Sono libere aggregazioni che nascono con lo scopo di produrre e condividere in ambito locale energia elettrica generata da impianti a fonte rinnovabile.

Quella che verrà costituita nel territorio della Plaine d'Aoste parte su iniziativa pubblica, ma ha come primo obiettivo di coinvolgere i privati in forma singola o aggregati in attività artigianali e imprenditoriale, le parrocchie e le associazioni del Terzo settore che siano produttori, consumatori o entrambe le cose. Lo scopo è di condividere l'energia prodotta ottenendo benefici ambientali per la riduzione delle emissioni, economici per l'utilizzo di energia a costi inferiori e sociali per combattere la povertà energetica e per il reimpiego dei ritorni economici a favore della collettività".



