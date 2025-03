Truffe agli anziani, carabinieri in chiesa per la prevenzione

Il finto incidente stradale in cui è coinvolto un parente e di fronte al quale i truffatori, spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine, chiedono denaro o preziosi per sistemare subito la vicenda. Oppure la fuga di gas simulata, con la richiesta di riporre contanti e monili in oro nel frigorifero, facendo uscire di casa le persone, che solo al rientro si accorgono del furto. Sono queste, riferiscono i carabinieri, le forme di truffa più frequenti in Valle d'Aosta.

E' anche diffusa la richiesta di riferire i codici di accesso ai conti correnti simulando una frode in corso (il cosiddetto spoofing), in modo da eseguire bonifici sui conti correnti di terze persone. L'Arma spiega che di fronte a simili circostanze è necessario avvisare un familiare o rivolgersi alle forze dell'ordine, perché tali comunicazioni non avvengono per via telefonica.

Proprio per informare i cittadini più anziani su questi e altri rischi, i carabinieri - d'accordo con i parroci - stanno tornando nelle chiese valdostane per incontri che si terranno al termine delle funzioni religiose.



