Sci nordico, 1,9 milioni di euro per Saint-Barthélemy

Un finanziamento straordinario massimo di 1,9 milioni di euro al Comune di Nus per realizzare infrastrutture in vista dei campionati italiani assoluti di sci nordico, assegnati alla località sciistica di Saint-Barthélemy per la stagione invernale 2025-2026. Lo prevede il disegno di legge che le commissioni 'Assetto del territorio' e 'Servizi sociali', riunite congiuntamente, hanno iniziato a esaminare.

I commissari hanno nominato relatore del provvedimento il presidente della terza commissione, Albert Chatrian, e hanno ascoltato l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet, che ne ha illustrato i contenuti. Il ddl è stato depositato il 14 marzo dalla giunta regionale e si compone di sette articoli.

"Si tratta - sottolineano i presidenti delle commissioni terza e quinta, Albert Chatrian (Uv) e Andrea Padovani (Fp-Pd) - di un'importante opportunità per Nus e per l'intera Valle d'Aosta. Migliorando logistica e impianti a Saint-Barthélemy, questo finanziamento non solo assicurerà il successo dell'evento, ma lascerà benefici duraturi sul territorio.

L'iniziativa si inquadra, infatti, tra le misure volte a stimolare i Comuni a investire nella crescita sostenibile e nello sviluppo locale, rafforzando la nostra regione come riferimento per lo sci nordico, nella terra che ha visto nascere il nostro campione Chicco Pellegrino. Il nostro obiettivo è far sì che lo sci di fondo possa continuare a crescere, offrendo nuove opportunità sportive e turistiche per il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA