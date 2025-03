Premio letterario Valle d'Aosta, serata finale il 12 aprile

Sarà annunciato il 12 aprile il vincitore della prima edizione del premio letterario Valle d'Aosta. Il nome uscirà da una rosa di tre finalisti: Alessandra Carati con 'Rosy' (Mondadori), Claudia Durastanti con 'Missitalia' (La nave di Teseo), e Dario Voltolini con 'Invernale' (La nave di Teseo). La cerimonia finale si svolgerà al Teatro Splendor di Aosta - inizio alle 21 - ed è prevista anche un'esibizione di Raphael Gualazzi.

La fase conclusiva del premio prevede anche l'11 aprile, alle 18, al Megamuseo-Area Megalitica di Aosta, un incontro tra lo scrittore Edoardo Vitale (vincitore della menzione speciale per il romanzo d'esordio 'Gli straordinari') e Veronica Raimo, membro della giuria (che è presieduta da Paolo Giordano). Sabato 12 aprile, alle 10,30, al Cinema alpino della Skyway Monte Bianco lo stesso Giordano dialogherà con Paolo Pecere.

Al premio letterario Valle d'Aosta hanno partecipato 70 opere.

Oltre ad una giuria tecnica è stata formata anche una giuria popolare, composta da 115 lettori, che assegnerà un'altra menzione speciale. "E' un premio arrivato a piccoli passi - ha detto l'assessore regionale alle attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz - in maniera meditata e graduale. E' un concorso di risalto nazionale, le principali case editrici hanno inviato i propri libri. Speriamo possa consolidarsi negli anni e diventare una costante nel panorama letterario italiano". Per Renzo Testolin, presidente della Regione "la Valle d'Aosta si conferma terra di cultura, un luogo dove tutti passano e molti si fermano: per questo premio possiamo dire 'buona la prima' e per il futuro cercheremo qualcosa che ci renda unici in questo settore come il tema della frontiera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA