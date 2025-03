Prelievi di acqua nel lago Lod, 'livelli giù anche in passato'

Sono stati sentiti questa mattina durante il processo per i presunti prelievi d'acqua non autorizzati nel lago di Lod, a Chamois, i testi della difesa.

Imputato è il sindaco, Lorenzo Mario Pucci, di 83 anni, accusato di deturpamento di bellezze naturali, intervento non autorizzato su bene paesaggistico, furto d'acqua. L'imputato ha sempre respinto le accuse. I testi della difesa hanno cercato di dimostrare che già nel 2006 le acque del lago avevano subito un abbassamento. Il segretario comunale, Roberto Artaz, ha spiegato: ''Solo negli ultimi due anni la Cervino spa ha ottenuto una concessione provvisoria per l'innevamento artificiale, anche se è sempre stato fatto senza autorizzazione, ma noi lo abbiamo saputo solo dopo''. Secondo gli inquirenti, la Cervino spa avrebbe utilizzato l'acqua del lago per l'innevamento artificiale.

Il vicesindaco, Mauro Torta, anche lui sentito in aula, ha detto: ''Il sindaco era molto preoccupato per l'abbassamento del lago nel 2022, ma cosa poteva fare? E' stata una stagione secca ovunque, i fiumi erano tutti secchi''.

Il processo è stato aggiornato al 15 aprile prossimo, quando sarà sentito il primo cittadino.

Nel gennaio 2024 il giudice Maurizio D'Abrusco aveva assolto da tutte le accuse due imputati che avevano scelto di essere processati con il rito abbreviato: l'ex presidente del Consorzio di miglioramento fondiario, Renato Rigollet, e Daniele Herin, responsabile operativo della Cervino spa.



