'Poeti in Scatola', la poesia prende vita nel borgo di Oyace

La poesia nelle strade di Oyace, trasformando il borgo in un palcoscenico diffuso e interattivo. E' il risultato del progetto "Poeti in Scatola-Poètes en Boîte", un'iniziativa innovativa tra creatività, artigianato e tecnologia, ideata per dare nuova vita ai versi ispirati dal territorio e promossa dall'amministrazione comunale.

E' prevista la realizzazione di 28 casette in legno di pino massiccio, simili a quelle per gli uccelli, realizzate dal falegname Edoardo Benis, che verranno posizionate in diversi punti del paese scelti dai bambini della scuola. Ogni casetta, grazie a un sistema audio integrato, permette ai visitatori di ascoltare le poesie donate e recitate dalle voci dei professionisti Valentina Loi e Riccardo Taolin. Su ogni casetta, un'etichetta riporta il titolo della poesia, l'autore e un QR code che rimanda al podcast disponibile sulle maggiori piattaforme di podcasting.

"Volevamo trovare un modo per valorizzare le poesie che ci erano state regalate durante una passeggiata 'poetica' insieme all'Associazione culturale Il Circolo del Cardo - ha affermato Stefania Clos, Sindaca di Oyace - per non farle finire dimenticate in un archivio. Da qui, il contatto con Franz Rossi di Borioula Media Company, con il quale avevamo già collaborato per la realizzazione dei podcast per raccontare il nostro territorio. Ci siamo visti ed abbiamo iniziato a pensare ad una soluzione originale". "L'idea ha preso forma in un modo originale e fuori dagli schemi - aggiunge Franz Rossi. Volevamo avvicinare le persone alla cultura e alla poesia in modo innovativo. Così è nato il progetto di racchiudere la poesia in un box di legno, permettendo a chiunque di ascoltarla con un semplice tocco. Poeti in Scatola è un'iniziativa che unisce tradizione e tecnologia, dando voce alle parole e permettendo loro di continuare a vivere nei luoghi che le hanno ispirate".



