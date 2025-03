Oktagon in Valle d'Aosta, 36 atleti sul ring di Courmayeur

Giunto alla 28/a edizione 'Oktagon' arriva in Valle d'Aosta dove il 7 giugno si sfideranno le stelle mondiali della kickboxing e del muay thai. Considerato il galà per eccellenza degli sport da combattimento, sarà ospitato nel palazzetto dello sport di Courmayeur: sul ring saliranno 36 atleti distribuiti in 18 match. Tre i titoli internazionali, di cui due mondiali, in palio.

L'incontro clou della serata sarà quello valido per il titolo mondiale Iska -57 kg che vedrà sul ring la valdostana Martine Michieletto, considerata la kickboxer italiana più forte degli ultimi anni, con 69 match pro all'attivo (50 vittorie, 5 KO, 14 sconfitte, 5 pareggi).

Novità assoluta di quest'anno è il torneo "Oktagon Talents", evento di "kickboxing" per dilettanti, che offrirà ai vincitori la possibilità di accumulare punti che li porteranno a partecipare alla prossima edizione di Oktagon dopo sei competizioni annuali.



