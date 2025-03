Legge su malattie invalidanti, Manes 'è un atto di giustizia'

"Una legge che non è solo un insieme di articoli ma un vero atto di giustizia. È il riconoscimento che la malattia non può e non deve tradursi mai in isolamento, precarietà e abbandono". Lo ha dichiarato il deputato valdostano Franco Manes commentando l'approvazione alla Camera della proposta di legge a tutela dei lavoratori colpiti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Il provvedimento nasce dalla proposta 153, presentata da Debora Serracchiani, Franco Manes e Ilenia Marini, alla quale si sono aggiunti disegni di legge analoghi sottoscritti da tutti i gruppi parlamentari.

"È un passo avanti fondamentale ma non può e non deve essere l'ultimo - ha aggiunto Manes - e per questo ho sollecitato il Parlamento a lavorare per un aggiornamento normativo che prenda in carico, in modo specifico, la condizione delle donne affette da tumore al seno metastatico. Una malattia spesso invisibile e invalidante, che richiede percorsi terapeutici personalizzati e nuove misure di tutela sociale, lavorativa e sanitaria".



