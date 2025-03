Gimbe, Valle d'Aosta 11/a in Italia per presenza di infermieri

La Valle d'Aosta è 11/a tra le regioni e le province autonome italiane per numero di infermieri dipendenti (5,48) ogni mille abitanti. Lo riferisce la Fondazione Gimbe in base ai dati ministeriali del 2022, l'"anno più recente disponibile". La media italiana è di 5,13. In fondo alla graduatoria si trovano Campania (3,83), Sicilia (3,84) e Calabria (3,9). Ai vertici si trovano Liguria (7,01), Emilia Romagna (6,79) e Friuli Venezia Giulia (6,55).

Gimbe riferisce che "considerando tutti gli infermieri in attività, a prescindere dal contratto di lavoro e dalla struttura in cui operano, nel 2022 l'Italia contava 6,5 infermieri per 1.000 abitanti, dato ben al di sotto della media Ocse di 9,8 e della media Eu di 9. In Europa peggio di noi solo Spagna (6,2), Polonia (5,7), Ungheria (5,5), Lettonia (4,2) e Grecia (3,9)". In questo senso "solo nel triennio 2020-2022 hanno abbandonato il sistema sanitario nazionale 16.192 infermieri, di cui 6.651 nel solo 2022". Inoltre molti si avvicinano alla pensione: "nel 2022, quasi 78 mila infermieri dipendenti del ssn avevano più di 55 anni, ovvero oltre di 1 su 4 (27,3%), mentre un ulteriore 22% (62.467) si collocava nella fascia di età 50-54 anni".

In questo quadro "nel 2022, la retribuzione annua lorda di un infermiere italiano era di 48.931 dollari a parità di potere di acquisto, ben 9.463 dollari in meno rispetto alla media Ocse (58.394 dollari)". Ma "il campanello d'allarme più preoccupante suona sul fronte dei nuovi laureati: nel 2022 in Italia si sono laureati solo 16,4 infermieri ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media Ocse di 44,9".



