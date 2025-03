Contratto, i metalmeccanici scendono in piazza ad Aosta

Con lo slogan "Senza contratto si sciopera!" i metalmeccanici scendono in piazza anche ad Aosta.

La manifestazione - un corteo e un presidio nel centro storico - è in programma venerdì 28 marzo. "Scioperiamo per riconquistare il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro" affermano i segretari generali dei metalmeccanici della Valle d'Aosta Hans Pistolesi (Fim Cisl), Fabrizio Graziola (Fiom Cgil) e Gabriele Noto (Uilm Uil), che proseguono: "Il silenzio dovrà invadere le fabbriche e gli uffici, mentre fuori con i nostri fischietti dobbiamo rompere il silenzio assordante e suonare la sveglia. È ora di contrattare per il bene dell'industria, dei lavoratori e del Paese: per aumentare i salari, ridurre l'orario, stabilizzare i rapporti di lavoro, garantire la salute e la sicurezza anche dei lavoratori degli appalti. Dobbiamo essere orgogliosi di essere metalmeccaniche e metalmeccanici".

Il corteo partirà alle 10 da Place des Franchises, arriverà in viale Conseil des Commis e ritornerà in Place des Franchises, dove ci sarà il presidio intorno alle 11.



