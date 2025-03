Carrel, 'collaborazioni trasversali con le altre regioni'

"In questi due anni, il confronto con le altre regioni è avvenuto non solo in maniera virtuale, ma anche di persona. Grazie ai rapporti che si sono creati con gli assessori delle altre regioni, è stato possibile collaborare su tematiche trasversali, affrontando congiuntamente diversi dossier rilevanti per il settore agricolo". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, a margine della conferenza "L'agricoltura è" a Roma organizzata in occasione della visita del Commissario europeo Cristophe Hansen.

"Ho avuto modo di portare all'attenzione di tutti i colleghi - ha aggiunto - le specificità della regione Valle d'Aosta. Nel paragonare e analizzare le difficoltà e le esigenze del settore agricolo nelle regioni montane, abbiamo spesso fatto fronte comune per risolvere insieme le criticità che emergono nell'applicazione di alcune norme ai nostri territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA