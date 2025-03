Brevetti europei, in calo le domande dalla Valle d'Aosta

Nel 2024 le domande di brevetto europee presentate dalla Valle d'Aosta sono state due, in calo del 66,7% rispetto all'anno precedente. Lo indica il nuovo rapporto dell'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) anticipato da Il Sole 24 Ore.

La Valle d'Aosta è penultima tra le regioni italiane per numero di richieste, davanti solo al Molise (una domanda presentata). Ai vertici si posizionano Lombardia (1.468 richieste, -9,7% sul 2023), Emilia-Romagna (922, -3,8%) e Veneto (651, -4,3%).

A livello nazionale, le aziende e gli inventori italiani presentano un numero inferiore di domande di brevetto all'Ufficio europeo dei brevetti nel 2024 (-4,5%) rispetto al 2023. L'Italia si conferma quinta in Europa e undicesima nel mondo per numero di richieste.



