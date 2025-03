Arti marziali e rispetto delle donne, progetto per 150 studenti

Si concluderà con le due giornate del Festival delle arti marziali, in calendario il 4 e il 5 aprile, il progetto 'Violenza di genere: ti disarmo!', che ha visto coinvolti 150 alunni degli istituti aostani Corrado Gex e Institut Agricole Régional del don Bosco di Châtillon.

L'iniziativa, realizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Aikido Vda e finanziata, tramite un bando regionale, con poco meno di 21 mila euro, aveva come obiettivo quello di promuovere il rispetto di genere anche attraverso le arti marziali. A conclusione dell'evento, il 4 aprile tutti gli studenti che hanno partecipato si ritroveranno nella palestra di via Volontari del sangue ad Aosta per poter assistere a esibizioni e prove di Aikido, Karate, Kung fu e Krav maga. Il giorno seguente, dalle 15 alle 18, le quattro scuole di arti marziali daranno la possibilità a tutti di provare le proprie discipline.

''Il nostro obiettivo - spiega Rocco Foti, responsabile del progetto - è di poter fare crescere questo festival, giunto alla sua seconda edizione, e di portare altre scuole di arti marziali. Lo scorso anno il focus era stato il bullismo, quest'anno abbiamo voluto entrare nelle scuole per cercare di portare la cultura del rispetto contro la violenza di genere''.

"Siamo molto orgogliosi - ha detto l'assessora comunale allo Sport, Alina Sapinet - di aver dato il patrocinio a questa seconda edizione di un progetto in cui crediamo, che mette insieme sport e rispetto delle persone''.



