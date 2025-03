Aostae 2025, conferenza Barbero anche in diretta streaming

Visto il 'sold out' al palais di Saint-Vincent, sarà trasmessa anche in diretta streaming la conferenza dello storico e scrittore Alessandro Barbero, dal titolo "La conquista romana della Gallia Cisalpina. L'Italia si allarga fin (quasi) alla Valle d'Aosta", in programma questa sera alle 21 nell'ambito delle celebrazioni per i 2050 anni della città di Aosta.



"Siamo molto soddisfatti dell'eccezionale risposta del pubblico - dichiara l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz - a conferma di quanto sia forte, in Valle d'Aosta, il desiderio di approfondire la conoscenza storica e il pensiero critico. La scelta di rendere questo evento accessibile a tutti nasce dalla volontà di creare un'opportunità di arricchimento culturale per l'intera comunità. Crediamo fermamente che iniziative di questo tipo rappresentino un investimento prezioso per il futuro della nostra regione e dei suoi cittadini. Momenti di condivisione culturale come questo rafforzano il senso di appartenenza e stimolano il dialogo, contribuendo a una crescita collettiva".





