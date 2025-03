Ad Aosta l'evento di corsa benefica Wings for Life World Run

'Corri per chi non può farlo' è il motto della Wings for Life World Run, corsa che approda per la prima volta ad Aosta, domenica 4 maggio prossimo. L'iniziativa è di Leonardo Lotto, giovane valdostano rimasto paralizzato in seguito a un incidente in Australia nel 2023, oggi impegnato attivamente nella sensibilizzazione sul tema delle lesioni al midollo spinale, e di Samuele Buffa.

L'evento, giunta alla 11/a edizione a livello mondiale, sostiene interamente la ricerca sulle lesioni del midollo spinale, con il 100% delle quote di iscrizione devoluto alla Fondazione Wings for Life. Una corsa aperta a tutti - runner, camminatori e partecipanti in carrozzina - in cui non c'è un traguardo fisso, ma una 'catcher car' virtuale che, 30 minuti dopo la partenza, inizia a inseguire progressivamente tutti i partecipanti. Ad Aosta il percorso si snoderà tra le mura romane e la nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta, su un circuito di circa 1,5 chilometri, da percorrere liberamente fino al sorpasso virtuale da parte della 'catcher car'.

La corsa partirà alle 13. Per partecipare è sufficiente scaricare l'App Wings for Life World Run, iscriversi alla App Run di Aosta, e il giorno della corsa correre o camminare con lo smartphone.

"Da quando ho scoperto la Wings for Life World Run ho sempre sognato di portarla nella mia città" spiega Leonardo Lotto. "La prima volta che ho partecipato coincideva con la mia prima uscita dall'ospedale dopo il mio incidente. Ricordo ancora l'emozione di correre tutti insieme, in tutto il mondo e nello stesso momento, per una causa così importante e piena di speranza come la ricerca sulle lesioni spinali".

A organizzare l'evento sarà Sgmd - SuonoGestoMusicaDanza, scuola di musica e danza, con il patrocinio del Comune di Aosta.





