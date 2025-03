Il vino più venduto in Valle d'Aosta è il Prosecco (prodotto in Veneto e Friuli Venezia Giulia). Lo rivela lo studio dello studio "Circana per Vinitaly" che sarà presentato durante la kermesse di Verona. Al secondo posto per vendite nella regione alpina c'è il Barbera, che precede Lambrusco, Montepulciano e Dolcetto. La ricerca è stata fatta in rivenditori della piccola, media e grande distribuzione.



