Studio Univda per disegnare futuro dell'agricoltura montana

Avviare una collaborazione per attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata su ambiti di rilevanza strategica per i settori agricolo e forestale valdostani, approfondendo aspetti cruciali attraverso la raccolta e l'analisi di dati qualitativi, il monitoraggio di attività avviate sul territorio e lo sviluppo sperimentale di processi e strumenti di valutazione qualitativa e quantitativa: è l'obiettivo di una convenzione quadro tra l'assessorato regionale dell'agricoltura e l'Università della Valle d'Aosta, che è stata approvata dalla giunta.

"Per la prima volta i settori agricolo e selvicolturale si interfacciano con l'Università - sottolinea l'assessore Marco Carrel - per applicare le competenze del mondo universitario valdostano alla realtà agricola della nostra regione. Attraverso le competenze di ricerca e di analisi offerte dall'Università, vogliamo riuscire a fare emergere, in particolare, quali sono le motivazioni, le difficoltà, le opportunità e le prospettive che caratterizzano il lavoro agricolo in montagna, aspetti che, al di là di un approccio emotivo, spesso sfuggono a rilevazioni meno accurate. Sarà un percorso che condivideremo, in tutte le sue fasi, con le associazioni di settore e con i portatori di interesse locali e che ci doterà di strumenti nuovi per affrontare con maggiore efficacia i problemi che preoccupano il mondo agricolo valdostano".

"La firma di questa convenzione - aggiunge Manuela Ceretta, Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta - è un momento di grande soddisfazione per Univda, data la centralità del settore agricolo e forestale non solo come risorsa economica, ma come patrimonio sociale e culturale. Si tratta di un progetto congiunto che, da oggi al 2028, coinvolgerà non soltanto le istituzioni pubbliche, ma tutti gli attori del settore in un percorso partecipativo che guarda al futuro".



